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Сегодня, 18:00

FONBET и JOGEL запускают благотворительный проект «Добромяч»

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О старте проекта было объявлено на форуме «Россия — спортивная держава», который проходил в Уфе с 17 по 19 октября. Адресатом помощи выступит благотворительный фонд ИГРА, помогающий детям с двигательными нарушениями пройти терапию через игру.

Проект является частью благотворительной программы ДоброFON. По его условиям каждый баскетбольный мяч JOGEL принесет добро; выручка с их продажи будет направлена в благотворительный фонд ИГРА, который помогает детям с двигательными нарушениями обрести навыки движения через игру. Мячи JOGEL можно будет купить на матчах FONBET Суперлиги и FONBET Премьер-лиги.

Дополнительно в перерывах матчей будет проходить акция «Бросок на Добро». Игроки будут бросать мяч в кольцо с центра поля, а за каждое попадание ДоброFON будет перечислять 100 000 рублей в фонд ИГРА.

«Мы рады принять участие в таком замечательном проекте совместно с нашими друзьями из федерации и ДоброFON. Надеемся, что это не последняя наша совместная работа, и мы будем продолжать радовать тех, кто выбирает баскетбол в качестве основного вида спорта», — отметил Станислав Пономарев, директор по маркетингу JOGEL.

Часть мячей ДоброFON отправит в детские и спортшколы в регионы России.

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