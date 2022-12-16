Тотти — о Роналду: «Знаю, каково это — быть отброшенным после великого этапа карьеры»

Экс-игрок «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнение о форварде Криштиану Роналду.

«Я знаю, каково это — быть отброшенным в сторону после великого этапа карьеры. Когда я смотрю на последние несколько месяцев, через которые прошел Роналду, мне кажется, что я заново переживаю свой собственный опыт. Я думаю, что он заслуживает больше уважения. Всегда легко говорить со стороны, но только он знает, что происходит. Мы говорим об одном из лучших игроков в истории, и мы должны уважать его. Со временем игроки могут перестать проходить в состав. Он уже и так много сделал для всех», — приводит слова Тотти Record.

Португальский нападающий находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Манчестер Юнайтед». Английский клуб расторг контракт с игроком после скандального интервью Пирсу Моргану.