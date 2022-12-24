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Сегодня, 22:34

L'Equipe опубликовал сборную 2022 года — в нее попали Месси, Бензема и Мбаппе

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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L’Equipe опубликовал свою символическую сборную по итогам 2022 года. В нее попали игроки каждой из топ-5 лиг Европы.

Больше всего в команде представителей «Реала» (4, если считать, что Каземиро провел большую часть года в мадридском клубе), «Манчестер Сити» и «ПСЖ» (по 2).

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»).

Защитники: Кайл Уокер (Англия, «Манчестер Сити»), Вирджил Ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Тео Эрнандес (Франция, «Милан»).

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Каземиро (Бразилия, «Реал»/«Манчестер Юнайтед»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Нападающие: Карим Бензема (Франция, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

По итогам 2022 года Бензема стал обладателем «Золотого мяча» по версии France Football.

Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022, Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира.

Вирджил ван Дейк
Кайл Уокер
Карим Бензема
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Кевин де Брейне
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Лука Модрич
Тео Эрнандес
Тибо Куртуа
Футбол
4
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