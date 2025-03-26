Футболистов воронежского «Торпедо» выписали из больницы в Ставрополе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что восьмерых футболистов юношеской команды «Торпедо» из Воронежа, которых госпитализировали в Ставрополе, выписали из больницы.

«Из медучреждения они выписаны под амбулаторное наблюдение. Желаю им поскорее полностью восстановиться. Поручил нашим Минздраву и Минспорта связаться с правительством Воронежской области и передать всю информацию, чтобы родители не волновались», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Игроки попали в больницу с признаками отравления. В администрации города заявили, что сейчас их состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

В среду, 26 марта, стало известно, что восьмерым юным футболистам стало плохо во время открытия детского футбольного турнира в Ставрополе. Они были доставлены в местную инфекционную больницу.