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Футбол

Сегодня, 16:10

Футбольный тренер Виктор Ноздрин умер на поле во время матча

Алина Савинова
Виктор Ноздрин
Виктор Ноздрин.
Фото Александр Ступников/&quot;Спартак&quot;, Global Look Press
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Советский футболист и тренер Виктор Ноздрин 22 сентября скончался на стадионе спортивной школы «Спартак-2», сообщает MK.RU.

Около 21.00 по московскому времени 72-летний специалист прибыл на стадион вместе с командой «Брикфорд». На тот момент там доигрывали свой матч клубы любительской футбольной лиги «ФЛБ-Мск» и «Иглс Мск». Ноздрин у края поля наблюдал за их игрой и оживленно общался со своими коллегами. Около десяти вечера тренеру внезапно стало плохо — он потерял сознание и упал на траву. Футболисты попытались оказать ему первую помощь, а спустя семь минут на стадион прибыли врачи, однако им не удалось спасти мужчину.

По предварительным данным, причиной смерти мог стать либо оторвавшийся тромб, либо обширный инфаркт.

Как отмечает источник со ссылкой на знакомых Ноздрина, тренер не жаловался на здоровье. Однако в последние месяцы он заметно поправился, так как бросил курить.

Около пяти лет назад в семье тренера произошла страшная трагедия — у него умерла дочь. Пережитое горе сильно подорвало здоровье футболиста, однако он продолжил заниматься спортом.

Будучи футболистом, Ноздрин выступал за такие команды, как «Металлург», «Локомотив», «Динамо», «Заря», а также «Спартак», вместе с которым стал победителем турнира первой лиги в 1977 году.

Источник: MK.RU
Футбол

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