Футбольный турнир среди юношей из новых регионов России пройдет в ноябре

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов сообщил, что футбольный турнир юношеских команд «Кубок нового поколения» среди игроков новых регионов России пройдет в ноябре.

В соревновании примут участие команды 2005 года и младше из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и города Севастополь.

«Я рад объявить о начале подготовки футбольного турнира для юношей из наших новых регионов. Это наш первый шаг к восстановлению спортивных и дружеских отношений. Организационную поддержку первого подобного турнира окажет Министерство спорта Российской Федерации», — приводит слова Байсултанова ТАСС.

«Кубок нового поколения» должен пройти в начале ноября.