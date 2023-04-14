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Сегодня, 16:16

Гаджиев: «Сопоставления хоккея с футболом, которые делает Фетисов, — неуместны»

Алина Савинова
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Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев отреагировал на критику в адрес бывшего тренера «Кармиотиссы» Александра Кержакова со стороны легенды российского хоккея Вячеслава Фетисова.

Ранее Кержаков заявил, что решил пожить за пределами России.

«Я не поддерживаю никого, кто в этой ситуации уезжает за границу. Считаю, что родина одна у нас и как бы там не складывалась ситуация, я тоже критически отношусь к тому, кто уехал. Вне зависимости кто он: футболист, артист или хоккеист. Сопоставления, которые делает Фетисов, сравнивая хоккей с футболом — неуместны. Такие сравнения делаются часто, когда берут результаты. Но и результаты нельзя сравнивать, потому что в футбол играет огромное количество стран», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Кержаков с 8 февраля этого года возглавлял «Кармиотиссу». 1 апреля кипрский клуб объявил об уходе 40-летнего россиянина с поста главного тренера клуба. Под его руководством команда одержала 2 победы в 7 матчах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10798202-gadzhiev-sopostavlenie-kotorye-delaet-fetisov-sravnivaya-hokkej-s-futbolom-neumestny.html
Александр Кержаков
Футбол
Хоккей
Вячеслав Фетисов
Гаджи Гаджиев
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