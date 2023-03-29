Гаджиев считает, что большинство граждан России не захотят соответствовать рекомендациям МОК

Известный тренер Гаджи Гаджиев высказался о рекомендациях МОК по допуску российских спортсменов на международные турниры.

«Мир многолик, люди разные. Кто-то может, согласится на такие условия. Когда-то на Играх не было политики, на них выступали любители. Но это все давно в прошлом. Спорт давным-давно стал серьезной политикой. И сейчас все эти пункты, которые выдвинул МОК, — политические. Требовать от спортсменов, чтобы они отказались от общенациональных интересов, политических взглядов, курса, по которому идет страна, — это как? Для меня это неприемлемо. Я воспитывался в друге время и в другой стране. Думаю, сегодня люди не только моего поколения, граждане страны в большинстве своем не смогут соответствовать этим требованиям МОК. Не захотят», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.