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Сегодня, 14:31

Гаджиев считает, что большинство граждан России не захотят соответствовать рекомендациям МОК

Алина Савинова
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Известный тренер Гаджи Гаджиев высказался о рекомендациях МОК по допуску российских спортсменов на международные турниры.

«Мир многолик, люди разные. Кто-то может, согласится на такие условия. Когда-то на Играх не было политики, на них выступали любители. Но это все давно в прошлом. Спорт давным-давно стал серьезной политикой. И сейчас все эти пункты, которые выдвинул МОК, — политические. Требовать от спортсменов, чтобы они отказались от общенациональных интересов, политических взглядов, курса, по которому идет страна, — это как? Для меня это неприемлемо. Я воспитывался в друге время и в другой стране. Думаю, сегодня люди не только моего поколения, граждане страны в большинстве своем не смогут соответствовать этим требованиям МОК. Не захотят», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-bol-shinstvo-grazhdan-rossii-ne-zahotyat-sootvetstvovat-rekomendatsiyam-mok/
Гаджи Гаджиев
МОК
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