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Сегодня, 15:00

Гаджиев заявил, что запретил бы футболистам совмещать игру в клубе и Медиалиге

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался по поводу совмещения футболистами игры в профессиональном клубе и в медийных командах.

«Что касается игроков, которые хотят совмещать игру в профессиональном клубе и в Медиалиге, думаю, это возможно только в том случае, если нет серьезной нагрузки в Медиалиге. Невозможно в таком случае серьезно заниматься со значительной самоотдачей. Если ты не будешь отдавать все силы в профессиональном спорте, то ты никуда не дойдешь. Обязательно нужна полная концентрация, высокая мотивация, большой объем нагрузок. Это обязательные условия для достижений в профессиональном спорте. Я бы, как руководитель профессионального клуба, не разрешил игроку участвовать в каких-либо других соревнованиях за другую команду. Медиалига может способствовать популяризации игры. Привлечение игроков, на примере с Джикией и Соболева в качестве организаторов, это нормально. Они медийные лица, организаторы, но не участники. Мне непонятно, как это может получится, если игрок хочет и играть и там, и там», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Он также отметил, что если футболист выступает в профессиональном клубе, то тренер и руководство могут запретить ему выступления в других местах. По его словам, конфликты возникают даже в случаях, когда футболист хочет выступить за национальную команду.

Ранее нападающий «Химок» Денис Давыдов перешел в медийный клуб Reality. Он заявил, что будет совмещать выступления в двух командах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10370501-gadzhiev-kak-rukovoditel-professionalnogo-kluba-ya-ne-razreshil-by-futbolistu-sovmeschat-igru-v-klube-i-medialige.html

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

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1.66

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1.90
Футбол
Гаджи Гаджиев
1
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