Гарет Бэйл получил орден Британской империи

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл сообщил, что получил орден британской империи.

«Для меня огромная честь получить орден Британской империи от принца Уэльского. Особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей», — написал валлиец в Twitter.

В январе этого года Бэйл объявил о завершении карьеры. Он выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Реал» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Кроме того, на его счету 40 голов в 111 матчах за сборную Уэльса. Он является рекордсменом по числу матчей и голов за национальную команду.