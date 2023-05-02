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Футбол

Сегодня, 13:11

Гасанов рассказал, что не сталкивался с русофобией в Норвегии

Алина Савинова
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Бывший защитник «Тромсе» Шамиль Гасанов рассказал, почему не смог привыкнуть к жизни в Норвегии.

«Погода, наверное. Тромсе, по-моему, вообще является самым северным городом мира, где есть футбольный клуб. Много факторов было, тяжело давалась адаптация. Мне бывает тяжело в новых местах, а там вообще не прижился. Просто представь: ты пошел на тренировку, после тренировки в гостиницу, где ты живешь один. Пообщаться не с кем было. Наверное, это все равно дело времени — может быть, попозже с кем-то и сдружился бы, стало бы легче. Не знаю, как бы сложилось там, если бы не травма», — приводит Metaratings.ru слова Гасанова.

Также экс-защитник ответил на вопрос, сталкивался ли он в Норвегии с проявлением русофобии.

«Такого не было у меня. Может быть, что-то такое и есть, но мне в лицо не говорили об этом (смеется). Но в любой стране, где ты легионер, к тебе отношение особое — типа кто ты такой, зачем приехал сюда? Что-то такое я чувствовал, да. Но русофобии не было — наоборот, многие поддерживали, спрашивали, может быть, нужна в чем-то помощь?» — добавил он.

Гасанов подписал контракт с «Тромсе» в 2017 году, однако из-за травмы стопы футболист не сумел дебютировать за норвежский клуб.

Источник: https://metaratings.ru/news/gasanov-s-rusofobiei-v-norvegii-ne-stalkivalsya-naoborot-mnogie-sprashivali-nuzhna-li-kakaya-to-pomosh-247826/
Шамиль Гасанов
Футбол
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