КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 18:36

Гасанов высказался об «Анжи» под руководством Керимова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Анжи» Шамиль Гасанов поделился мнением о периоде, когда махачкалинский клуб финансировал Сулейман Керимов.

«Лично мое мнение, что с самого начала это все было как-то неправильно. «Краснодар» — пример того, как должен развиваться футбольный клуб. И пример того, каким мог бы стать «Анжи». Мне кажется, в «Краснодар» даже меньше денег было вложено в самом начале. Ну, захотел человек, вложился — это его дело. Конечно, люди вспоминают ту команду, для них это действительно сказка была. Я, помню, на первый матч пришел: свободных мест не было вообще, болельщики с ума сходят от Это'О, Роберто Карлоса. А потом людей лишили этого — конечно, им было обидно. Но все равно «Анжи» после этого, как я уже говорил, продолжал хорошо жить, и зрители ходили на стадион. Просто я в целом за развитие, как у «Краснодара», — приводит слова Гасанова Metaratings.ru.

Российский миллиардер Сулейман Керимов стал владельцем «Анжи» в январе 2011 года. Бизнесмен планировал вложить в инфраструктуру махачкалинского клуба более 200 миллионов долларов. По ходу зимнего трансферного окна 2011 года в «Анжи» перешел Роберто Карлос, а затем — Юрий Жирков, Самюэля Это'О, Лассана Диарра и другие известные игроки. Тренером был назначен Гус Хиддинк. Летом 2013 года владелец клуба решил сократить финансирование команды.

Источник: https://metaratings.ru/news/gasanov-ob-anzhi-kerimova-s-samogo-nachala-vsyo-bylo-kak-to-nepravilno-krasnodar-primer-kakim-mog-by-stat-anzhi-247920/
Шамиль Гасанов
Футбол
ФК Анжи
Сулейман Керимов
0
Читайте также
Серена ждет второго ребенка. Теперь она точно больше не выйдет на корт?
«Челси» конец? У лондонцев все очень плохо
Умер модельер Валентин Юдашкин
В Польше заявили о планах добиться репараций от России
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке
Популярное видео
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гасанов — об уходе из махачкалинского «Динамо»: «Проблемы нужно решать, а не расставаться с игроками»