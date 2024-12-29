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Футбол

Сегодня, 22:48

Газзаев вспомнил яркий гол Кавелашвили за «Спартак-Аланию»

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер «Спартак-Алании» Валерий Газзаев рассказал о самом памятном для себя голе нынешнего президента Грузии Михаила Кавелашвили за команду из Владикавказа.

70-летний специалист вспомнил мяч, забитый грузинским форвардом в домашнем матче 18-го тура чемпионата России-1995 с «Черноморцем» (3:0).

«Кавелашвили изящно обыграл оппонента, выскочил один на один с вратарем и черпачком перекинул через него мяч. Один из лучших голов, который я видел. На полной скорости не ударил, а перебросил за счет голеностопного сустава. В целом Кавелашвили отличался техникой», — цитирует Газзаева ТАСС.

14 декабря 53-летний экс-футболист был избран шестым президентом Грузии. 29 декабря прошла его инаугурация. За свою спортивную карьеру Кавелашвили выступал в составах тбилисских клубов включая «Динамо», английский «Манчестер Сити», «Спартак-Аланию» , Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон», «Арау» и «Базель».

Источник: ТАСС
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Футбол
Валерий Газзаев
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