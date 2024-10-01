Газзаев — о Добрынине: «Ушел из жизни великий композитор, певец и просто хороший человек»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Вячеслава Добрынина.

Певец и композитор скончался 1 октября в возрасте 78 лет.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. От нас ушел легендарный, добрый человек, настоящий патриот свой страны. Друг мой... Познакомились с ним, когда я перешел в московское «Динамо». И с тех пор поддерживали теплые, дружеские отношения. Ушел из жизни великий композитор, певец и просто хороший человек», — сказал Газзаев «СЭ».

Добрынин известен российскому зрителю, как автор легендарных хитов «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...», «Синий туман», «Ни минуты покоя», «Не сыпь мне соль на рану...», «Белая медведица», «За милых дам». Песни на его музыку исполняли Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. Испонитель написал около тысячи композиций и выпустил 17 альбомов.