Гендиректор «Севастополя» Чалый — о взрыве Крымского моста: «На наш чемпионат это никак не влияет»

Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый прокомментировал «СЭ» ситуацию в Крыму и Севастополе после взрыва крымского моста.

«Конечно, поначалу у нас была обеспокоенность: покупали продукты, на заправках автомобильные очереди, но сейчас вроде все приходит в норму. На наш чемпионат это никак не влияет. Да, звонили с других клубов, якобы матчи без зрителей, но в Севастополе ничего такого нет. Дерби прошло при зрителях на трибунах. У нас же отдельный субъект, свои структуры и требования», — сказал Чалый «СЭ».

Подрыв Крымского моста произошел 8 октября и привел к обрушению двух пролетов его автомобильной части и сильному пожару на железнодорожной.