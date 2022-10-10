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Сегодня, 12:38

Гендиректор «Севастополя» Чалый — о взрыве Крымского моста: «На наш чемпионат это никак не влияет»

Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый прокомментировал «СЭ» ситуацию в Крыму и Севастополе после взрыва крымского моста.

«Конечно, поначалу у нас была обеспокоенность: покупали продукты, на заправках автомобильные очереди, но сейчас вроде все приходит в норму. На наш чемпионат это никак не влияет. Да, звонили с других клубов, якобы матчи без зрителей, но в Севастополе ничего такого нет. Дерби прошло при зрителях на трибунах. У нас же отдельный субъект, свои структуры и требования», — сказал Чалый «СЭ».

Подрыв Крымского моста произошел 8 октября и привел к обрушению двух пролетов его автомобильной части и сильному пожару на железнодорожной.

Футбол
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