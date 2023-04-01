Генеральный секретарь РФС Митрофанов рассказал, что УЕФА финансирует турнир в Волгограде

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что УЕФА частично финансирует турнира развития в Волгограде.

«Этот турнир проводит УЕФА на территории одной из ассоциаций и, соответственно, частично его финансирует. Среди соперников россиян будут две сборные из УЕФА — Казахстан и Белоруссия, а также Киргизии из Азиатской конфедерации футбола (АФК). Почему Киргизия? У УЕФА есть программа Assist, которая помогает странам других ассоциаций. Россия в рамках этой программы традиционно поддерживает отношения с Киргизским футбольным союзом. В рамках этой программы и было предложено сборной Киргизии принять участие», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Турнир пройдет в Волгограде с 24 по 29 мая, в нем примут участие юношеские мужские и женские сборные до 16 лет.