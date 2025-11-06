Видео
Футбол
Футбол

6 ноября, 10:33

Митрофанов — об «Уроке футбола»: «Мы гордимся этим проектом. Ребята-амбассадоры с радостью согласились»

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что в организации гордятся проектом «Урок футбола».

«У РФС есть проект «Футбол в школе», на базе одного из этих уроков был выведен специальный урок футбола. РФС выделил инвентарь, обучил тренеров-учителей. Дети минимум раз в неделю занимаются футболом. Для дополнительного интереса мы совместно с компанией «Магнит» проводим мастер-классы с кумирами. Это не просто фотография, просмотр матча, а возможность поиграть, получить подсказку. Это незабываемые эмоции. Мы гордимся этим проектом. Ребята-амбассадоры с радостью согласились, они заряжаются эмоциями детей», — сказал Митрофанов в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Участниками «Урока футбола» в Самаре стали Андрей Аршавин, Владислав Игнатьев, Александр Мостовой, Игорь Семшов, Денис Глушаков и Руслан Пименов. Он вошел в программу форума.

8

  • m_16

    А я думаю, что сейчас дети гораздо более продвинутые, чем мы, им как раз такие слова ухо не режут. Ну если только это не потомки Стерлигова :) Язык меняется, и это нормально. Тогда уж и президента надо в царя официально переименовать :)

    06.11.2025

  • Степочкин

    Деснтник от французского, но даже в слове десантник с трудом тут чо-то французское различимо с учетом "ник". Есть такое нормальное для русского уха слово ""представитель". Русское слово. Так вот этот идиотский "амбасадор" и есть представитель. Торговый, спортивный ,еще какой-то, без разницы. Хотелось бы увидеть глаза детей , которым объявляют - "Вот это ваши амбасадоры!". Наверное охренели от услышанного и решили что это работники Apple c подарками.))

    06.11.2025

  • m_16

    Ну так ты если критикуешь, то предложи другой вариант, только в рамках разумного. Школа... Это, к сожалению, очень давно было.

    06.11.2025

  • m_16

    И что? У тех же Спартака и Краснодара аналогичная картина.

    06.11.2025

  • Степочкин

    У себя в школе спроси.

    06.11.2025

  • m_16

    Поведай, как по-русски "наркоман" или "десантник" будет?

    06.11.2025

  • merniloskut

    А тем временем у бамжей в основе 9 легов за многие ярды рублей!(((

    06.11.2025

  • Степочкин

    Какие такие амбасадоры? Звучит как-то по наркомански. Какую они там "амбу" "садят"? Почему Дед Мороз, а не Санта Клаус, но для слова "амбасадоры" для детишек не нашлось русского слова.

    06.11.2025

    РФС
    Максим Митрофанов
