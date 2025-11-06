Митрофанов — об «Уроке футбола»: «Мы гордимся этим проектом. Ребята-амбассадоры с радостью согласились»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что в организации гордятся проектом «Урок футбола». «У РФС есть проект «Футбол в школе», на базе одного из этих уроков был выведен специальный урок футбола. РФС выделил инвентарь, обучил тренеров-учителей. Дети минимум раз в неделю занимаются футболом. Для дополнительного интереса мы совместно с компанией «Магнит» проводим мастер-классы с кумирами. Это не просто фотография, просмотр матча, а возможность поиграть, получить подсказку. Это незабываемые эмоции. Мы гордимся этим проектом. Ребята-амбассадоры с радостью согласились, они заряжаются эмоциями детей», — сказал Митрофанов в кулуарах форума «Россия — спортивная держава». Участниками «Урока футбола» в Самаре стали Андрей Аршавин, Владислав Игнатьев, Александр Мостовой, Игорь Семшов, Денис Глушаков и Руслан Пименов. Он вошел в программу форума.

