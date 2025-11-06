6 ноября, 10:33
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что в организации гордятся проектом «Урок футбола».
«У РФС есть проект «Футбол в школе», на базе одного из этих уроков был выведен специальный урок футбола. РФС выделил инвентарь, обучил тренеров-учителей. Дети минимум раз в неделю занимаются футболом. Для дополнительного интереса мы совместно с компанией «Магнит» проводим мастер-классы с кумирами. Это не просто фотография, просмотр матча, а возможность поиграть, получить подсказку. Это незабываемые эмоции. Мы гордимся этим проектом. Ребята-амбассадоры с радостью согласились, они заряжаются эмоциями детей», — сказал Митрофанов в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».
Участниками «Урока футбола» в Самаре стали Андрей Аршавин, Владислав Игнатьев, Александр Мостовой, Игорь Семшов, Денис Глушаков и Руслан Пименов. Он вошел в программу форума.
m_16
А я думаю, что сейчас дети гораздо более продвинутые, чем мы, им как раз такие слова ухо не режут. Ну если только это не потомки Стерлигова :) Язык меняется, и это нормально. Тогда уж и президента надо в царя официально переименовать :)
06.11.2025
Степочкин
Деснтник от французского, но даже в слове десантник с трудом тут чо-то французское различимо с учетом "ник". Есть такое нормальное для русского уха слово ""представитель". Русское слово. Так вот этот идиотский "амбасадор" и есть представитель. Торговый, спортивный ,еще какой-то, без разницы. Хотелось бы увидеть глаза детей , которым объявляют - "Вот это ваши амбасадоры!". Наверное охренели от услышанного и решили что это работники Apple c подарками.))
06.11.2025
m_16
Ну так ты если критикуешь, то предложи другой вариант, только в рамках разумного. Школа... Это, к сожалению, очень давно было.
06.11.2025
m_16
И что? У тех же Спартака и Краснодара аналогичная картина.
06.11.2025
Степочкин
У себя в школе спроси.
06.11.2025
m_16
Поведай, как по-русски "наркоман" или "десантник" будет?
06.11.2025
merniloskut
А тем временем у бамжей в основе 9 легов за многие ярды рублей!(((
06.11.2025
Степочкин
Какие такие амбасадоры? Звучит как-то по наркомански. Какую они там "амбу" "садят"? Почему Дед Мороз, а не Санта Клаус, но для слова "амбасадоры" для детишек не нашлось русского слова.
06.11.2025