Глава УЕФА Чеферин напомнил о покупке Европой газа у России

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин выступил против отстранения белорусов от соревнований.

«По поводу Белоруссии нам написали несколько политиков, которые заявили, что любой, кто помогает России, должен быть отстранен. Теперь я задаю вопрос: помогают ли России те, кто покупает газ? Должны ли мы отстранить все европейские страны, даже самые крупные, которые все еще покупают газ? Политики — это те, кто должен решать геостратегические проблемы. Просить спортивные организации делать свою работу — это популизм», — приводит слова Чеферина Info Libre со ссылкой на хорватское издание Nacional.

Российские команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В последнем розыгрыше еврокубков с участием российских клубов «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22, где должен был сыграть против «Лейпцига», но матчи были отменены из-за отстранения.

В сентябре 2023 года президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО. Тогда же исполком УЕФА принял решение допустить молодежные национальные команды России до соревнований под своей эгидой, но позже из-за недовольства многих европейских стран Федерация отказалась от своих намерений.