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Футбол

Сегодня, 20:35

Главе МИД России Лаврову подарили футболку с автографом Винисиуса Жуниора

Алина Савинова
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Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра преподнес в качестве подарка главе МИД России Сергею Лаврову футболку с подписью нападающего южноамериканской национальной команды и «Реала» Винисиуса Жуниора.

Встреча двух министров состоялась в Эр-Рияде, где прошло заседание Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Во время диалога с Виэйрой Лавров отметил, что Винисиус является одним из его любимых игроков.

Глава МИД России — поклонник футбола и болельщик московского «Спартака», который он поддерживает с самого детства.

Винисиус Жуниор

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