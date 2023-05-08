Сегодня, 15:50
Интернет-портал Goal опубликовал обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.
Издание считает, что главным претендентом на престижную личную награду является нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн находится на втором месте. Замыкает тройку лидеров Килиан Мбаппе из «ПСЖ» и сборной Франции.
В обновленном рейтинге основные изменения коснулись второго десятка футболистов. Так, например, в список попали Лаутаро Мартинес («Интер»), Рафаэл Леау («Милан») и Родриго («Реал»), которых ранее не было в двадцатке лучших.
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal:
1. Лионель Месси («ПСЖ», сохранил позицию);
2. Эрлин Холанн («Манчестер Сити», сохранил позицию);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», сохранил позицию);
4. Винисиус Жуниор («Реал», сохранил позицию);
5. Карим Бензема («Реал», сохранил позицию);
6. Виктор Осимхен («Наполи», сохранил позицию);
7. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», ранее был на 8-м месте);
8. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее был на 7-м месте);
9. Роберт Левандовски («Барселона», ранее был на 10-м месте);
10. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее был на 9-м месте);
11. Родриго («Реал», новичок в рейтинге);
12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее был на 15-м месте);
13. Букайо Сака («Арсенал», сохранил позицию);
14. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», ранее был на 12-м месте);
15. Рафаэл Леау («Милан», новичок в рейтинге);
16. Николо Барелла («Интер», ранее был на 14-м месте);
17. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее был на 11-м месте);
18. Мартин Эдегор («Арсенал», ранее был на 19-м месте);
19. Майк Меньян («Милан», ранее был на 18-м месте);
20. Лаутаро Мартинес («Интер», новичок в рейтинге).