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2 марта, 23:31

Губерниев — о своей критике в адрес Слуцкого: «Глупый и неотесанный болван. Лучше бы он молчал»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал свои высказывания в адрес бывшего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Ранее комментатор написал в своем Telegram-канале, что считает Слуцкого глупым слабаком.

«Почему я написал такое мнение в свой Telegram-канал? Мне скинули видео, где Слуцкий что-то рассуждал, и нахожусь в печали после увиденного. Думал, он просто слабый, а он оказался еще неумным и необразованным. Говорит, что я учу играть футболистов с помощью громкого голоса, но я не комментирую футбол, а веду футбольные студии, и мне нет нужды повышать голос, потому что есть другие люди для этого: Корнаухов, Ловчев, Шалимов, Пирожков, Генич. И самое печальное, что человек из Волгограда рассказывает, что он хорошо знает Максима Опалева, называя его Опале'в. Ну, Леонид Викторович, вы болван. Глупый и неотесанный болван. Лучше бы он молчал. Выучи фамилии великих волгоградцев. Желаю ему всяческих удач», — приводит Sport24 слова Губерниева.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с 2019 по 2022 год. Также он работал в «Витессе», ЦСКА, «Крыльях Советов» и других клубах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-02-glupyy-i-neotesannyy-bolvan-luchsheby-on-molchal-guberniyev-obyasnil-svoyu-kritiku-v-adres-slutskogo
Футбол
Дмитрий Губерниев
Леонид Слуцкий
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