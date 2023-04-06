Губерниев: «В словах Слуцкого нет криминала — я и есть балабол, только очень талантливый»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который назвал журналиста балаболом.

— В словах Леонида Слуцкого нет криминала — я и есть балабол, только очень талантливый, — приводит «РБ Спорт» слова Губерниева.

— А Слуцкий — талантливый тренер?

— Безусловно. Но в последние годы у него все наперекосяк.

— Как вы бы описали Слуцкого одним словом?

— Легенда.

Слуцкий с декабря 2019 года по ноябрь 2022-го возглавлял «Рубин». Под его руководством казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21, но в следующем сезоне вылетели из премьер-лиги.