Сегодня, 22:05
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который назвал журналиста балаболом.
— В словах Леонида Слуцкого нет криминала — я и есть балабол, только очень талантливый, — приводит «РБ Спорт» слова Губерниева.
— А Слуцкий — талантливый тренер?
— Безусловно. Но в последние годы у него все наперекосяк.
— Как вы бы описали Слуцкого одним словом?
— Легенда.
Слуцкий с декабря 2019 года по ноябрь 2022-го возглавлял «Рубин». Под его руководством казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21, но в следующем сезоне вылетели из премьер-лиги.