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Сегодня, 16:18

Ролан Гусев: «Ноги и задница у Вагнера были здоровые, как у коня»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал, каким помнит экс-одноклубника по московскому клубу Вагнера Лава.

«У него море качеств. Это реально уникальный нападающий был. Ноги и задница были здоровые, как у коня. Когда он расставлялся на футбольном поле, то его никто не мог сдвинуть с места. А еще он с двух ног одинаково хорошо бил», — приводит Metaratings.ru слова Гусева.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год. На его счету 259 матчей за армейцев, в которых он забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/gusev-nogi-i-zadnica-u-vagnera-byli-kak-u-konya-242742/
Вагнер Лав
Ролан Гусев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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