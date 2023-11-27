Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Женский футбол
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Азии
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 08:24

Хабиб встретился с Роналдо на этапе «Формулы-1» в Абу-Даби

Руслан Минаев
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов и Роналдо.
Фото Соцсети
1/2
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим нападающим «Реала» Роналдо на заключительном этапе сезона «Формулы-1» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Единственный и неповторимый», — подписал фото в соцсети российский экс-боец ММА.

Хабиб Нурмагомедов и Роналдо.
Фото Соцсети

В 2021 году Нурмагомедов назвал Роналдо своим любимым футболистом.

Россиянин завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254.

Нурмагомедов оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным. После победы над Гейджи он возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Роналдо
Футбол
Хабиб Нурмагомедов
1
0
Читайте также
Нападающий «Краснодара» Кордоба пытался прорваться в судейскую после поражения от «Урала»
Лыжник Хальварссон — об этапе в Руке: «Десять минут я пытался отогреть свой пенис»
Украинский пленный Куманский рассказал об отказниках в рядах ВСУ
Количество пострадавших в результате непогоды в Крыму выросло до семи
Сухогруз с 21 членом экипажа под флагом Белиза сел на мель под Анапой
В Приморье пограничники изъяли почти 6 т контрафактных крабов, горбуши и икры
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Ди Мария объявил, что завершит карьеру в сборной Аргентины