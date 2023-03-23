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Сегодня, 19:03

Хиддинк: «Не знаю, появится ли когда-нибудь в России игрок талантливее Аршавина»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением об экс-игроке «Зенита» Андрее Аршавине.

«Не знаю, появится ли когда-нибудь в России игрок талантливее Аршавина. Андрей — один из самых одаренных футболистов, которых я видел», — приводит «РБ Спорт» слова Хиддинка.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Он стал первым иностранным тренером в истории национальной команды. Под его руководством российские футболисты стали бронзовыми призерами чемпионата Европы — 2008.

Аршавин является бронзовым призером Евро-2008, а также обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gus-hiddink-ne-znayu-poyavitsya-li-kogda-nibud-v-rossii-igrok-talantlivee-andreya-arshavina/
Андрей Аршавин
Гус Хиддинк
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