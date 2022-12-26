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Сегодня, 06:10

IFFHS опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Международная федерация истории и статистики (IFFHS) опубликовала список из 15 претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2022 года.

В число кандидатов вошли Карло Анчелотти («Реал»), Лучано Спаллетти («Наполи»), Хосеп Гвадриола («Манчестер Сити»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Альберт Риера («Окленд Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Юлиан Нагельсманн («Бавария»), Жозе Моуринью («Рома»), Абель Феррейра («Палмейрас»), Доривал Жуниор («Фламенго»), Луис Фелипе Сколари («Атлетику Паранаэнсе»), Уго Ибарра («Бока Хуниорс»), Оливер Гласнер («Айнтрахт»), Валид Реграги (сборная Марокко) и Брайан Шметцер («Сиэтл Саундерс»).

Имя победителя будет объявлено в январе 2023 года. В прошлом году обладателем награды стал Томас Тухель, который на тот момент возглавлял «Челси».

Источник: https://www.iffhs.com/posts/2429
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