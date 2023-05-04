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Сегодня, 14:58

Игнатьев: «Футбол и хоккей — это разное в плане физического восприятия игр. Футбол гораздо сложнее!»

Алина Савинова
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Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что футбол гораздо сложнее хоккея.

«Стоит ли в футболе создать аналог «России 25», который сделали в хоккее? Надо подумать целесообразность этого. Насколько будет мотивация у ребят. Футбол и хоккей — это разное в плане физического восприятия игр. Футбол гораздо сложнее! Необходимо минимум 72 часа на восстановление. В хоккее все по-иному. В хоккее проще, хоккеисты играют, бывает, по 10 минут. В футбол сложно играть через сутки, а в хоккее можно каждый день играть. Там и паузы есть, физические усилия другие — на коньках оттолкнулся и поехал», — цитирует Игнатьева Legalbet.

Хоккейная сборная «России 25» в мае проводит турне по городам России, Минска и Казахстана. Российская команда уже дважды обыграла Белоруссию, а 5 мая встретится со сборной Казахстана.

Источник: https://legalbet.ru/news/ignatev-fizicheski-igrat-v-hokkej-gorazdo-proshe-chem-v/
Футбол
Хоккей
Борис Игнатьев
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