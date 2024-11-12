Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 11:00

Игрок сборной Эквадора погиб после автомобильной аварии

Камила Абдурахманова
Марко Ангуло.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Футболист сборной Эквадора Марко Ангуло скончался в возрасте 22 лет, сообщается на странице федерации футбола страны в соцсети Х.

«Марко был не только выдающимся игроком, но и отличным товарищем по команде. Мы присоединяемся к его семье, коллегам и близким, желаем им сил в это трудное время. Покойся с миром», — говорится в заявлении федерации.

В октябре футболист попал в аварию, в которой помимо него погибли два человека, а еще двое были серьезно ранены. Ангуло находился в больнице 39 дней, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Полузащитник в разные годы играл за «Индепендьенте» и «ЛДУ Кито» из Эквадора, а также за американский клуб «Цинциннати». В составе национальной команды он провел два матча.

Сборная Эквадора по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
СМИ допустили массовую депортацию мигрантов в первый день президентства Трампа
Тренер из Косово ударил восьмилетнюю дочь после поражения на чемпионате Европы
ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на ж/д путях около Балаклавской ТЭС
Арбитра АПЛ Кута отстранили из-за видео с оскорблениями «Ливерпуля» и Клоппа
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
В ВТБ выявили новую схему мошенников для взлома аккаунтов на госсервисах
Сегодня
Вчера
Неделя