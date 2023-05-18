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Футбол

18 мая, 09:15

Футболист «Зенита» Ким: «В Казахстанской федерации футбола интереса ко мне не проявляют»

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Евгений Ким заявил, с ним не контактировали в Казахстанской федерации футбола.

«В Казахстанской федерации футбола пока интереса ко мне не проявляют. Поглядываю за играми сборной Казахстана, но сейчас больше сосредоточен на своем восстановлении — случился рецидив с голеностопом, сейчас после операции восстанавливаюсь. Это должно занять еще полтора-два месяца. Подхожу ли я казахстанской сборной, исходя из ее игрового стиля? Думаю, я подхожу под все стили игры», — цитирует Кима Legalbet.kz.

В феврале спортивный директор «Каспия» Евгений Тарасов, работавший в академии «Зенита», сообщил, что с полузащитником ведет переговоры Казахстанская федерация футбола. На данный момент 20-летний футболист выступает за «Зенит-2».

Источник: https://legalbet.kz/news/igrok-zenita-v-kazahstanskoj-federatcii-futbola/
Футбол
ФК Зенит
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