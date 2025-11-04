Игрока «Красного знамени» Кашперского отстранили на шесть месяцев за избиение судьи

4 ноября, 20:27
Полузащитник «Красного знамени» из Ногинска Антон Кашперский дисквалифицирован на шесть месяцев за избиение судьи, сообщает пресс-служба Федерации футбола Московской области.
Инцидент произошел 18 октября в матче 25-го тура чемпионата области против «Зоркого», который завершился победой команды из Красногорска со счетом 1:0. Кашперский был удален по ходу игры, а после финального свистка полузащитник напал на арбитра.
В заявлении контрольно-дисциплинарного комитета федерации отмечается, что футболист дисквалифицирован за попытку оказания физического воздействия на официальное лицо матча.
05.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Все клубы РПЛ встали в очередь за ценным кадром !! Можно каждому клубу вышки брать для "выполнения задания" до очередного выполнения задания !!
04.11.2025
Артемон Доберманов
Бить или не бить.вот в чем вопрос
04.11.2025
zg
Почти Анатолий Кашпировский!)
04.11.2025