Игрока «Красного знамени» Кашперского отстранили на шесть месяцев за избиение судьи

Полузащитник «Красного знамени» из Ногинска Антон Кашперский дисквалифицирован на шесть месяцев за избиение судьи, сообщает пресс-служба Федерации футбола Московской области.

Инцидент произошел 18 октября в матче 25-го тура чемпионата области против «Зоркого», который завершился победой команды из Красногорска со счетом 1:0. Кашперский был удален по ходу игры, а после финального свистка полузащитник напал на арбитра.

В заявлении контрольно-дисциплинарного комитета федерации отмечается, что футболист дисквалифицирован за попытку оказания физического воздействия на официальное лицо матча.