4 ноября, 20:27

Игрока «Красного знамени» Кашперского отстранили на шесть месяцев за избиение судьи

Алина Савинова

Полузащитник «Красного знамени» из Ногинска Антон Кашперский дисквалифицирован на шесть месяцев за избиение судьи, сообщает пресс-служба Федерации футбола Московской области.

Инцидент произошел 18 октября в матче 25-го тура чемпионата области против «Зоркого», который завершился победой команды из Красногорска со счетом 1:0. Кашперский был удален по ходу игры, а после финального свистка полузащитник напал на арбитра.

В заявлении контрольно-дисциплинарного комитета федерации отмечается, что футболист дисквалифицирован за попытку оказания физического воздействия на официальное лицо матча.

4

    05.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Все клубы РПЛ встали в очередь за ценным кадром !! Можно каждому клубу вышки брать для "выполнения задания" до очередного выполнения задания !!

    04.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Бить или не бить.вот в чем вопрос

    04.11.2025

  • zg

    Почти Анатолий Кашпировский!)

    04.11.2025

    Футбол
