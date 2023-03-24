Игроки сборной Аргентины и их жены повторили жест Мартинеса с ЧМ-2022

Футболисты сборной Аргентины и их жены после окончания товарищеского матча со сборной Панамы (2:0) повторили жест вратаря Эмилиано Мартинеса с церемонии награждения на ЧМ-2022.

Жена Мартинеса Мандинья в своих соцсетях опубликовала снимок, на котором возлюбленные футболистов прикладывают реплику Кубка мира к паху, как сделал это Мартинес на турнире в Катаре с наградой лучшему вратарю мирового первенства.

Жены игроков сборной Аргентины повторяют жест Мартинеса. Жена Мартинеса Мандинья, Фото Соцсети

Также жест голкипера после матча с Панамой повторили несколько игроков сборной Аргентины.