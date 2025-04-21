Инфантино — о смерти папы римского Франциска: «Все молитвы всего футбольного мира — с ним»

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска.

«Я глубоко опечален известием о кончине папы Франциска. Мне посчастливилось несколько раз провести с ним время, и он всегда делился своим энтузиазмом по отношению к футболу и подчеркивал важную роль, которую наш вид спорта играет в обществе, в частности, в отношении обучения и защиты детей по всему миру. «Футбол — самый красивый вид спорта в мире», — таковы были его слова. Мои искренние соболезнования всем, кто его знал, его общине, семье и друзьям. Все молитвы всего футбольного мира — с ним. Пусть он покоится в мире», — написал Инфантино в социальной сети.

О смерти Франциска стало известно 21 апреля. Ему было 88 лет. Понтифик являлся поклонником футбола и болел за аргентинский «Сан-Лоренсо».