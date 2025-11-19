19 ноября, 23:27
В РФС планируют организовать матч между легендами сборных России и Бразилии, сообщает Осторожно Media.
По информации источника, игра пройдет в Санкт-Петербурге в начале мая перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ-2026).
Ожидается, что за сборную Бразилии сыграют Роналдиньо, Кака, Кафу и другие игроки национальной команды начала 2000-х.
Millwall82
не, красивее лучшие хоккеисты России против лучших футболистов Бразилии. Show must go on. Это было бы красиво. Сначала футбол, затем хоккей. Решающий вид спорта можно уже в открытом MMA.
20.11.2025
Millwall82
ну такое себе, не в том, что уже некоторые звезды весят за 100. А в том, что лучше бы заплатить бразилам за товарняк, официальной сборной Бразилии, платили уже много раз. Если даже Брунеям и Вьетам сранным платят, то чем 5и кратные чемпионы мира хуже? Заодно и уволили бы Валерика. Ну а Папа Карло приезжал в СПб еще 300 лет назад, опять же хорошо встретят. Как и его легендарный Милан (пускай и дублем тогда они приехали, матчи сборных тогда проходили, но с Шевченко, Каладзе, Амброзини).
20.11.2025
20.11.2025
Gordon
Если реально подобное сделают, будет клёво. Должны же дюковы с митрофанушками хоть что-то сделать клёвое раз в жизни )
20.11.2025
Berkut-7
Бразильцы будут согласны , чтобы наша сторона выставила и не легенд, а действующую сборную, они посмотрели как мы играем против Чили и Перу и поняли, что даже в свои 50 лет смогут нас раскатать .
20.11.2025
Sergey Sparker
Серьезно, что ли? Или это шутка?
19.11.2025
Sergey Sparker
Одновременно следует провести встречу Россия - Бразилия, но, по ХОККЕЮ. Кто забьет больше голов в сумме, тот и победил. Это будет честно!
19.11.2025
19.11.2025
19.11.2025
19.11.2025