Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Лига PARI (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Казахстан
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
ЮФЛ
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

19 ноября, 23:27

Источник: РФС планирует провести матч легенд Россия — Бразилия в 2026 году

Игнат Заздравин
Корреспондент

В РФС планируют организовать матч между легендами сборных России и Бразилии, сообщает Осторожно Media.

По информации источника, игра пройдет в Санкт-Петербурге в начале мая перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ-2026).

Ожидается, что за сборную Бразилии сыграют Роналдиньо, Кака, Кафу и другие игроки национальной команды начала 2000-х.

Источник: Осторожно Media
10

  • Millwall82

    не, красивее лучшие хоккеисты России против лучших футболистов Бразилии. Show must go on. Это было бы красиво. Сначала футбол, затем хоккей. Решающий вид спорта можно уже в открытом MMA.

    20.11.2025

  • Millwall82

    ну такое себе, не в том, что уже некоторые звезды весят за 100. А в том, что лучше бы заплатить бразилам за товарняк, официальной сборной Бразилии, платили уже много раз. Если даже Брунеям и Вьетам сранным платят, то чем 5и кратные чемпионы мира хуже? Заодно и уволили бы Валерика. Ну а Папа Карло приезжал в СПб еще 300 лет назад, опять же хорошо встретят. Как и его легендарный Милан (пускай и дублем тогда они приехали, матчи сборных тогда проходили, но с Шевченко, Каладзе, Амброзини).

    20.11.2025

  • А где Субулька?

    ну если требуется уточнение в деталях, то я готов пробудировать этот вопрос с учетов всех факторов, которые могут возникнуть в процессе анализа сложившейся ситуации.

    20.11.2025

  • Gordon

    Если реально подобное сделают, будет клёво. Должны же дюковы с митрофанушками хоть что-то сделать клёвое раз в жизни )

    20.11.2025

  • Berkut-7

    Бразильцы будут согласны , чтобы наша сторона выставила и не легенд, а действующую сборную, они посмотрели как мы играем против Чили и Перу и поняли, что даже в свои 50 лет смогут нас раскатать .

    20.11.2025

  • Sergey Sparker

    Серьезно, что ли? Или это шутка?

    19.11.2025

  • Sergey Sparker

    Одновременно следует провести встречу Россия - Бразилия, но, по ХОККЕЮ. Кто забьет больше голов в сумме, тот и победил. Это будет честно!

    19.11.2025

  • А где Субулька?

    :unamused:да ну вас. лучше пойду Соловьева смотреть

    19.11.2025

  • А где Субулька?

    или не?:man_shrugging:

    19.11.2025

  • А где Субулька?

    опаньки, енто удачно я сюда зашел:wink:. жду остроумного чеса:hugging:.

    19.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Читайте также
    Axios раскрыл причину отмены встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции
    Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
    Путин принял участие в конференции по развитию ИИ. Главное
    Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
    В ООН приняли резолюцию об «олимпийском перемирии» на период Игр в Италии
    В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя