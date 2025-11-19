Источник: РФС планирует провести матч легенд Россия — Бразилия в 2026 году

В РФС планируют организовать матч между легендами сборных России и Бразилии, сообщает Осторожно Media. По информации источника, игра пройдет в Санкт-Петербурге в начале мая перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ-2026). Ожидается, что за сборную Бразилии сыграют Роналдиньо, Кака, Кафу и другие игроки национальной команды начала 2000-х.

Millwall82 не, красивее лучшие хоккеисты России против лучших футболистов Бразилии. Show must go on. Это было бы красиво. Сначала футбол, затем хоккей. Решающий вид спорта можно уже в открытом MMA. 20.11.2025

Millwall82 ну такое себе, не в том, что уже некоторые звезды весят за 100. А в том, что лучше бы заплатить бразилам за товарняк, официальной сборной Бразилии, платили уже много раз. Если даже Брунеям и Вьетам сранным платят, то чем 5и кратные чемпионы мира хуже? Заодно и уволили бы Валерика. Ну а Папа Карло приезжал в СПб еще 300 лет назад, опять же хорошо встретят. Как и его легендарный Милан (пускай и дублем тогда они приехали, матчи сборных тогда проходили, но с Шевченко, Каладзе, Амброзини). 20.11.2025

А где Субулька? ну если требуется уточнение в деталях, то я готов пробудировать этот вопрос с учетов всех факторов, которые могут возникнуть в процессе анализа сложившейся ситуации. 20.11.2025

Gordon Если реально подобное сделают, будет клёво. Должны же дюковы с митрофанушками хоть что-то сделать клёвое раз в жизни ) 20.11.2025

Berkut-7 Бразильцы будут согласны , чтобы наша сторона выставила и не легенд, а действующую сборную, они посмотрели как мы играем против Чили и Перу и поняли, что даже в свои 50 лет смогут нас раскатать . 20.11.2025

Sergey Sparker Серьезно, что ли? Или это шутка? 19.11.2025

Sergey Sparker Одновременно следует провести встречу Россия - Бразилия, но, по ХОККЕЮ. Кто забьет больше голов в сумме, тот и победил. Это будет честно! 19.11.2025

А где Субулька? :unamused:да ну вас. лучше пойду Соловьева смотреть 19.11.2025

А где Субулька? или не?:man_shrugging: 19.11.2025