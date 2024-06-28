Кафу считает, что обилие бразильцев в АПЛ уменьшает шансы сборной на победу в чемпионате мира

Бывший футболист сборной Бразилии Кафу критически отозвался в адрес своих соотечественников, выступающих в АПЛ.

«Боюсь, что, чем больше бразильцев перейдут в премьер-лигу, тем меньше шансов у Бразилии выиграть чемпионат мира.

Я предпочитаю ла лигу, потому что там у команд более серьезный настрой на то, чтобы дойти до финала и выиграть его. В ла лиге не говорят перед камерами лживые вещи про испанских игроков и не продвигают их перед миром. Там говорят о футболе, а не о мифах», — приводит слова Кафу Mundo Deportivo.

В последний раз сборная Бразилии выиграла чемпионат мира в 2002 году. На последнем мундиале, прошедшем в Катаре в 2022 году, южноамериканцы дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (1:1, пен 2-4).