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Сегодня, 15:34

Калешин вспомнил, как в «Кубани» расплакался на установке перед игрой

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Кубани» Евгений Калешин рассказал о сентиментальном моменте во время работы в краснодарском клубе.

«Это было в «Кубани». У клуба было тяжелое финансовое положение. Коллектив изрядно потрепало. Стартовый тур сезона-2017/2018. Мы приехали на матч в Томске, но команда не хотела выходить на игру. Всю ночь решали — склоки, зарплаты... Было действительно близко к отмене матча. А мне сын написал трогательное сообщение, и я его пацанам процитировал по памяти. Всех задело. Мы вышли и разгромили «Томь» — 4:1, кажется. Эмоциональный спич помог направить команду. Что было в сообщении сына? Дословно — не помню. Речь шла о том, как болельщики эмоционально переживают за команду. Сентиментально получилось», — приводит «Чемпионат» слова Калешина.

В июле 2018 года Калешина назначили главным тренером «Кубани», но через пол года специалист ушел в отставку. Сейчас он возглавляет тольяттинский «Акрон».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5079473-kaleshin-rasskazal-kak-v-kubani-rasplakalsya-na-ustanovke-pered-igroj.html
Футбол
ФК Кубань
Евгений Калешин
0
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