Калешин вспомнил, как в «Кубани» расплакался на установке перед игрой

Бывший главный тренер «Кубани» Евгений Калешин рассказал о сентиментальном моменте во время работы в краснодарском клубе.

«Это было в «Кубани». У клуба было тяжелое финансовое положение. Коллектив изрядно потрепало. Стартовый тур сезона-2017/2018. Мы приехали на матч в Томске, но команда не хотела выходить на игру. Всю ночь решали — склоки, зарплаты... Было действительно близко к отмене матча. А мне сын написал трогательное сообщение, и я его пацанам процитировал по памяти. Всех задело. Мы вышли и разгромили «Томь» — 4:1, кажется. Эмоциональный спич помог направить команду. Что было в сообщении сына? Дословно — не помню. Речь шла о том, как болельщики эмоционально переживают за команду. Сентиментально получилось», — приводит «Чемпионат» слова Калешина.

В июле 2018 года Калешина назначили главным тренером «Кубани», но через пол года специалист ушел в отставку. Сейчас он возглавляет тольяттинский «Акрон».