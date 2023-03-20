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Сегодня, 16:51

Канчельскис — про обвинения в адрес Губерниева: «Я что — выдумал это?»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал обвинения в адрес комментатора Дмитрия Губерниева.

«Губерниев не считает правдой, а я считаю. Я что — выдумал это? Не мог же сам придумать, что нельзя критиковать ЦСКА, «Динамо» или «Урал» и «Манчестер Юнайтед». Мне ничего доказывать не надо. Он, может быть, не помнит. Мне это вообще не нужно. И не собираюсь кричать «правильно или неправильно». Мне это неинтересно! Люди порой такие вещи говорят, что сами не понимают. Так что жизнь продолжается. Двигаемся дальше!» — приводит Sport24 слова Канчельскиса.

Ранее Канчельскис рассказал, что Губерниев запретил ему критиковать «Зенит» в телеэфире. В ответ спортивный журналист назвал экс-футболиста сборной России «фриком и вруном».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-20-ya-chto-vydumal-eto-kanchelskis-prokommentiroval-obvineniya-v-adres-guberniyeva
Андрей Канчельскис
Дмитрий Губерниев
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