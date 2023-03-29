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Сегодня, 18:36

Канчельскис: «Веду переговоры с одним клубом. Думаю, на следующей неделе наступит ясность»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что в скором времени может возобновить свою тренерскую карьеру.

«Да, я действительно веду переговоры с одним клубом, посмотрим, что будет дальше. Мне это очень интересно. Думаю, на следующей неделе наступит ясность. Что за клуб? Пока не могу сказать», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был узбекский «Навбахор», который он покинул в октябре 2020 года.

Также в качестве главного тренера Канчельскис работал в российских «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», «Солярисе» и латвийской «Юрмале».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-vedu-peregovory-s-odnim-klubom-na-sleduyushhej-nedele-nastupit-yasnost/
Андрей Канчельскис
Футбол
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