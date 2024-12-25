Карапузов: «Первую часто сезона для «Пари НН» оценю неудовлетворительно»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитников Антона и Алексея Миранчука рассказал, что в МЛС проявляли интерес к обоим футболистам.

«Изначально в лиге интересовались Антоном, но американцы отказались от услуг игрока из-за того, что на тот момент он находился в России. По этой причине они переключились на Алексея, который уже долгое время играет в Европе. Могут ли братья воссоединиться в МЛС? Да, проблема только в том, что Антону нужно набрать свои кондиции», — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

29-летний Алексей 30 июля 2024 года перешел в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты». В текущем сезоне хавбек отметился 3 голами и 4 результативными передачами в 14 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 миллионов евро.

29-летний Антон 9 сентября 2024 года перешел из «Локомотива» в швейцарский «Сьон». За 7 матчей в нынешнем сезоне россиянину не удалось отметиться результативными действиями. Рыночная стоимость полузащитника по оценке портала Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.