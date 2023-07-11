Кашчелан рассказала о специфике работы женщины-агента

Агент Марияна Кашчелан рассказала о специфике работы женщины-агента.

«Сталкивалась ли с пренебрежением ко мне только из-за того, что я не мужчина? Сейчас уже не сталкиваюсь, но в начале было разное отношение. Самое странное было в арабском мире. Они год привыкали ко мне и сначала вообще не хотели общаться. Я тогда не предлагала игроков и просто давала им время привыкнуть к себе. Сначала меня всегда сопровождали коллеги, а представители арабских клубов даже не смотрели в мою сторону. Помню, на встрече с президентом одного клуба он меня спросил, работает ли мой муж. Когда ответила, что работает, он искренне удивился, зачем я этим занимаюсь. Но потом все привыкли к тому, что я женщина. Да, конечно, отношение к женщинам в футболе не самое обычное. Слава богу, что у меня никогда не было неприятных ситуаций. Наверное, помогло то, что я жена футболиста», — приводит слова Кашчелан Metaratings.ru.