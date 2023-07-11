Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 19:08

Кашчелан рассказала о специфике работы женщины-агента

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Марияна Кашчелан рассказала о специфике работы женщины-агента.

«Сталкивалась ли с пренебрежением ко мне только из-за того, что я не мужчина? Сейчас уже не сталкиваюсь, но в начале было разное отношение. Самое странное было в арабском мире. Они год привыкали ко мне и сначала вообще не хотели общаться. Я тогда не предлагала игроков и просто давала им время привыкнуть к себе. Сначала меня всегда сопровождали коллеги, а представители арабских клубов даже не смотрели в мою сторону. Помню, на встрече с президентом одного клуба он меня спросил, работает ли мой муж. Когда ответила, что работает, он искренне удивился, зачем я этим занимаюсь. Но потом все привыкли к тому, что я женщина. Да, конечно, отношение к женщинам в футболе не самое обычное. Слава богу, что у меня никогда не было неприятных ситуаций. Наверное, помогло то, что я жена футболиста», — приводит слова Кашчелан Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-kashchelan-v-arabskom-mire-so-mnoi-voobshe-ne-khoteli-obshatsya-no-potom-privykli-chto-ya-zhenshina-265285/
Футбол
0
Читайте также
В ожидании Гусева. «Динамо» снова станет топ-клубом?
Хоккеист СКА канадец Лайпсик намерен получить российское гражданство
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ветерана «Спартака» Гаврилова переведут в институт головного мозга для восстановления после инсульта