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Сегодня, 11:13

Кавазашвили об изменении состава комитета по этике РФС: «Официально я не получал никакой информации»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что состав комитета по этике РФС будет полностью изменен.

«Я не в курсе этого. Не знаю, что вам ответить, потому что обычно в мировой практике, особенно в спортивных организациях, прежде чем реформировать какую-либо организацию или структуру, должны вызывать руководителя этого органа и сказать, что благодарны ему за работу или сказать, так как организация укомплектована не очень знающими людьми, то решением исполкома данный орган будет расформирован. В комитете по этике я один бронзовый призер чемпионата мира. Также у нас есть заслуженный тренер России, мастера спорта, неоднократные чемпионы СССР. Я не знаю, по какой причине вдруг решили набирать новых людей. Официально я не получал никакой информации. Кроме меня и Андреева работают люди помоложе нас. Чем они кого-то не устроили? Поэтому пока ничего ответить не могу», — сказал «СЭ».

Ранее об этом сообщил «РБ Спорт». Прежний состав комитета по этике был утвержден в январе 2017 года и с того момента претерпел несколько изменений.

В комментарии ТАСС член исполнительного комитета РФС Андрей Созин сообщил, что организация сменит руководителя комитета по этике на предстоящем заседании.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Анзор Кавазашвили
Футбол
РФС
0
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