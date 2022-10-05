Кавазашвили об изменении состава комитета по этике РФС: «Официально я не получал никакой информации»

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что состав комитета по этике РФС будет полностью изменен.

«Я не в курсе этого. Не знаю, что вам ответить, потому что обычно в мировой практике, особенно в спортивных организациях, прежде чем реформировать какую-либо организацию или структуру, должны вызывать руководителя этого органа и сказать, что благодарны ему за работу или сказать, так как организация укомплектована не очень знающими людьми, то решением исполкома данный орган будет расформирован. В комитете по этике я один бронзовый призер чемпионата мира. Также у нас есть заслуженный тренер России, мастера спорта, неоднократные чемпионы СССР. Я не знаю, по какой причине вдруг решили набирать новых людей. Официально я не получал никакой информации. Кроме меня и Андреева работают люди помоложе нас. Чем они кого-то не устроили? Поэтому пока ничего ответить не могу», — сказал «СЭ».

Ранее об этом сообщил «РБ Спорт». Прежний состав комитета по этике был утвержден в январе 2017 года и с того момента претерпел несколько изменений.

В комментарии ТАСС член исполнительного комитета РФС Андрей Созин сообщил, что организация сменит руководителя комитета по этике на предстоящем заседании.