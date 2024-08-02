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Сегодня, 19:38

Казанский «Сокол» больше не испытывает проблем с финансами

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Спортивный директор казанского «Сокола» Ильяс Минневалиев рассказал, что клуб больше не имеет финансовых проблем.

Текущим летом «Сокол» был приобретен местным бизнесменом благодаря объявлению на «Авито». Решение опубликовать его было связано с тем, чтобы закрыть долги по зарплате и попытаться найти средства для завершения чемпионата группы 4 второй лиги Б. Клуб выставили на продажу за 5,3 миллионов рублей.

«После приобретения клуба у нас никаких проблем нет. Руководство нас поддерживает во всех отношениях: нам сказали играть, а все остальное, что нужно для качественного тренировочного процесса, будет нам предоставлено. С финансовой точки зрения проблем нет, все устойчиво, есть стабильность, это здорово», — цитирует Минневалиева ТАСС,

Также спортивный директор оценил выступление клуба в FONBET Кубке России. «Сокол» обыграл нижегородскую «Волну» в первом раунде пути регионов (1:1, 4:3 — по пенальти).

«Лично я игрой недоволен, хочется, чтобы наша команда выигрывала в основное время, делала это уверенно. Когда мы остались вдесятером, план, который был в моей голове, как бы рухнул, но прошли дальше, сейчас уже никто не вспомнит плохого, соответственно, все сделали правильно. Следующий соперник очень сильный, нам нужно ехать туда, показать, что мы сильнее. Наши желания, целеустремленность и футболисты должны сказаться, чтобы пройти и этого соперника в Кубке России. Никаких проблем с переездом не возникнет, все будет хорошо», — добавил Минневалиев.

«Сокол» был основан в 2018 году под названием «Смена». Сезон-2024/25 стал для него дебютным в профессиональным статусе.

Источник: ТАСС
Футбол
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