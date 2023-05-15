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15 мая, 22:20

Кобелев назвал пять замен в футболе оптимальным вариантом

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос, правильно ли в футболе оставили пять замен или нужно вернуться к трем.

«Абсолютно правильно, что в футболе оставили пять замен, — приводит Legalbet слова Кобелева. — Это не сбивает темп. Раньше было три слота на замены, сейчас для пяти замен тоже три слота. Если у команды есть возможность поменять пять человек, то у тренера есть шанс поддерживать интенсивность игры. Мы видим, что сейчас много мячей стали забивать в концовках, когда выходят свежие футболисты».

Специалист выразил сомнение, что количество замен увеличится.

«Можем ли мы прийти к тому, что в футболе будет 11 замен, ведь тогда интенсивность будет поддерживаться еще сильнее? Тот же «Зенит», например, может поменять 10 игроков, а остальные вряд ли будут иметь 25 футболистов высокого качества. Даже в АПЛ лучшие клубы играют одним составом, ротация минимальна. Пять замен — это оптимально и достаточно», — подчеркнул Кобелев.

В мае 2020 года после запроса ФИФА в футболе было введено правило пяти замен из-за пандемии коронавируса. В июне 2022-го Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил это правило на постоянной основе.

Источник: legalbet.ru
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