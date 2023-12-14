Коллекция футболок Месси с ЧМ-2022 продана на аукционе за 7,8 миллиона долларов

Месси является чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а также восьмикратным обладателем «Золотого мяча».
Сегодня, 22:10
Коллекция футболок капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с ЧМ?2022 продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 7,8 миллиона долларов.
В выставленный на аукцион комплект вошла форма, в которой 8-кратный обладатель «Золотого мяча» выходил на поле в двух матчах группового турнира, трех играх плей-офф и в финале.
Однако коллекция не смогла побить рекорд майки Майкла Джордана, за которую отдали 10,1 миллиона. Это стало самой крупной суммой, когда-либо выплаченной за спортивные памятные вещи.
По данным Daily Mail, часть доходов от продажи лота пошла на благотворительность.
Месси является чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а также восьмикратным обладателем «Золотого мяча».