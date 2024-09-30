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Футбол

Сегодня, 20:30

Колосков назвал преждевременным включение крымских клубов в чемпионаты России: «Сразу же последуют санкции»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии «СЭ» отреагировал на просьбу к Владимиру Путину со стороны губернатора Херсонской области Владимира Сальдо включить футбольные клубы из Крыма и новых регионов РФ в национальную систему лиг.

«Сейчас там футбола никакого нет, на данный момент эта просьба кажется преждевременной. Сначала нужно стабилизировать ситуацию в регионе. Я бы к этой идее отнесся с аккуратностью. Знаю, что РФС уже проводит большую работу и в этих регионах, и в Крыму. Ежегодно проходит масса мероприятий с участием команд из новых регионов. В Крыму налаживается региональный чемпионат благодаря финансированию со стороны РФС. Сейчас идет хорошая, планомерная работа», — сказал Колосков «СЭ».

Экс-глава РФС также назвал одну из проблем подобного решения.

«Идея абсолютно справедливая, но не стоит форсировать. Надо обеспечить безопасность и логистику. Пока сложно представить, как туда можно добираться. Возьмем тот же Ростов: ребята-бедолаги по 1000 километров ездят на автобусах. Возможна ли на это реакция со стороны УЕФА или ФИФА? Да, однозначно. Поступят, как поступили с ОКР, когда произошло приостановление его членства в МОК. Если в данный момент будет принято решение о включении этих команд в официальные соревнования РФС, то по отношению к нам сразу же последуют санкции», — сказал Колосков «СЭ».

30 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выступил с просьбой к Владимиру Путину подключить футбольные клубы из Крыма и новых регионов к чемпионату России.

Дарик Агаларов

Футбол
Вячеслав Колосков

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