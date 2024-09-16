Комик Абрамов — о знакомстве с Филимоновым: «Очень хороший мужик»

Стендап-комик и болельщик «Спартака» Иван Абрамов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о знакомстве с экс-голкипером красно-белых Александром Филимоновым.

«Филимонов — очень хороший мужик. Рассказал, как держать себя в форме в таком возрасте. Как? Зарядка каждый день и правильное питание», — сказал Абрамов «СЭ».

50-летний Филимонов является шестикратным чемпионом России (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и обладателем Кубка страны (1997/1998) в составе «Спартака». Будучи футболистом, он также выступал за тульский «Арсенал», «Факел», «Кубань», ташкентский «Локомотив» и другие команды.