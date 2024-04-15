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Сегодня, 14:43

Корчагин: «Роналдиньо очень простой в общении, никому ни в чем не отказывает»

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Бывший нападающий «Динамо» Эрик Корчагин рассказал о впечатлениях от знакомства с экс-полузащитником сборной Бразилии Роналдиньо.

«По человеческим качествам удивил Роналдиньо — он в общении очень простой парень, никогда никому ни в чем не отказывает. Мы сфотографировались, а еще меня дети попросили его автограф, он без вопросов расписался для них», — приводит слова Корчагина Metaratings.ru.

Роналдиньо является чемпионом мира-2002 и победителем Лиги чемпионов в сезоне-2005/06. В 2005 году он выиграл «Золотой мяч».

Источник: Metaratings.ru
Роналдиньо
Футбол
Эрик Корчагин
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