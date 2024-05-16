Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии Forbes

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии Forbes.

Его годовой доход составил 260 миллионов долларов, из которых 200 миллионов — зарплата по контракту с клубом, еще 60 миллионов — выплаты спонсоров.

В тройке списка вошли гольфист Джон Рам — 218 (198+20) миллионов долларов и форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси — 135 (65+70) миллионов долларов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсмена по версии Forbes:

1. Криштиану Роналду (футбол, «Аль-Наср») — 260 (200+60) миллионов долларов

2. Джон Рам (гольф) — 218 (198+20) миллионов долларов

3. Лионель Месси (футбол, «Интер Майами») — 135 (65+70) миллионов долларов

4. Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») — 128,2 (48,2+80) миллионов долларов

5. Яннис Адетокунбо (баскетбол, «Милуоки») — 111 (46+65) миллионов долларов

6. Килиан Мбаппе (футбол, «ПСЖ») — 110 (90+20) миллионов долларов

7. Неймар (футбол, «Аль-Хилаль») — 108 (80+28) миллионов долларов

8. Карим Бензема (футбол, «Аль-Иттихад») — 106 (100+6) миллионов долларов

9. Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») — 102 (52+50) миллионов долларов

10. Ламар Джексон (американский футбол, «Балтимор» — 100,5 (98,5+2) миллионов долларов

В феврале Forbes опубликовал список самых дорогих спортивных империй.