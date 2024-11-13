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Сегодня, 10:00

Кубок года «Спорт-Экспресс» по мини-футболу среди корпоративных команд: успейте подать заявку!

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15 декабря в манеже академии «Спартака» имени Ф.Черенкова состоится первый в истории турнир корпоративных команд по мини-футболу Кубок года «Спорт-Экспресс».

Мы подведем итоги 2024-го в честной спортивной борьбе, ведь здоровый образ жизни — это не только адреналин в крови, яркие эмоции, но и залог успеха в любой отрасли. Конечно, «СЭ» подробно осветит Кубок года, а победители получат памятные призы.

Заявочная кампания подходит к концу — для участников осталось всего два места. Не тяните с регистрацией — как и на поле, тут все решает скорость.

Зарегистрироваться на Кубок года «Спорт-Экспресс» и узнать более подробную информацию о турнире — здесь.

Реклама, ООО "Бизнес Спорт", ИНН 7743784598 ОГРН 1107746502412,

Адрес: 125130, город Москва, Старопетровский проезд, д. 1, помещ. 9/1 

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Кубок года по футболу
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