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Сегодня, 13:51

Легенды сборной России обыграли ветеранов «Черноморца» в гала-матче в Новороссийске

Алина Савинова
Легенды сборной России обыграли ветеранов «Черноморца» в матче в честь выхода фильма о Федоре Черенкове (9:7).
Фото ФК «Черноморец»
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Легенды сборной России одержали победу над ветеранами «Черноморца» в гала-матче со счетом 9:7.

Игра проходила на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В ней принимали участие Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Валерий Гладилин, Евгений Алдонин, Василий Иванов и другие звезды российского футбола.

Матч был посвящен выходу фильма о Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист», который появится в прокате с 31 октября.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Федор Черенков
Футбол
ФК Черноморец (Новороссийск)

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