Лев Яшин стал лучшим вратарем в истории по версии чат-бота ChatGPT

Советский вратарь Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории футбола по версии чат-бота ChatGPT.

В тройку попали чемпион мира-1982 и чемпион Европы-1968 Дино Дзофф и чемпион мира-1966 Гордон Бэнкс.

Из действующих вратарей в список попал капитан «Баварии» Мануэль Нойер, который занял 7-е место.

Топ-10 лучших вратарей в истории по версии ChatGPT:

1. Лев Яшин (СССР);

2. Дино Дзофф (Италия);

3. Гордон Бэнкс (Англия);

4. Джанлуиджи Буффон (Италия);

5. Оливер Кан (Германия);

6. Петер Шмейхель (Дания);

7. Мануэль Нойер (Германия);

8. Икер Касильяс (Испания);

9. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды);

10. Зепп Майер (Германия).

Ранее Яшин занял 16-е место в рейтинге лучших игроков на чемпионатах мира.

Яшина включили в топ лучших игроков в истории чемпионата мира. И по делу!