Лев Яшин стал лучшим вратарем в истории по версии чат-бота ChatGPT

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Советский вратарь Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории футбола по версии чат-бота ChatGPT.
В тройку попали чемпион мира-1982 и чемпион Европы-1968 Дино Дзофф и чемпион мира-1966 Гордон Бэнкс.
Из действующих вратарей в список попал капитан «Баварии» Мануэль Нойер, который занял 7-е место.
Топ-10 лучших вратарей в истории по версии ChatGPT:
1. Лев Яшин (СССР);
2. Дино Дзофф (Италия);
3. Гордон Бэнкс (Англия);
4. Джанлуиджи Буффон (Италия);
5. Оливер Кан (Германия);
6. Петер Шмейхель (Дания);
7. Мануэль Нойер (Германия);
8. Икер Касильяс (Испания);
9. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды);
10. Зепп Майер (Германия).
Ранее Яшин занял 16-е место в рейтинге лучших игроков на чемпионатах мира.
Яшина включили в топ лучших игроков в истории чемпионата мира. И по делу!